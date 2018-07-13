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Trump'tan İngiltere Başbakanı May'a: Brexit'i berbat etti

ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sonrasında ilk kez İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Trump'ın geliş gibi verdiği demeçler de olay oldu. ABD Başkanı, İngiliz Başbakanını topa tuttu.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 10:34..
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ABD Başkanı Donald Trump Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrasında İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi. Aylar öncesinde planlanan ve büyük ses getiren bu buluşma, Londra kanadında tepkiler bulmuştu.Trump'tan İngiltere Başbakanı May'a: Brexit'i berbat etti

Trump karşıtları bu ziyareti protesto ettiyse de ABD Başkanı dün Londra'ya indi. Ayağının tozuyla Theresa May'a sert tepkiler gösterdi.

Trump'tan İngiltere Başbakanı May'a: Brexit'i berbat etti

"BREXIT'İ MAHVETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump İngiliz Başbakanı Theresa May için Brexit konusunda suçlamalarda bulundu. Brexit konusunun tam bir muallak durumuna düşmesine tepki gösteren Trump, suçu May'de buldu.

“May Brexit i berbat etti ABD ile imtiyazlı ticaret anlaşması olmaz" diyen ABD Başkanı, May'i siyasi ilişkileri kötüye sürüklemekle suçladı.

Trump'tan İngiltere Başbakanı May'a: Brexit'i berbat etti

 

"BORİS JOHNSON MÜKEMMEL OLUR"

ABD Başkanı'nın May'i hedef göstermesiyle de yetinmedi, yerine gelmesi gereken kişiyi işaret etti. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Boris Johson'un daha iyi bir Başbakan olacağını belirten Trump göreve artık onun gelmesi gerektiğni söyledi.

Trump'tan İngiltere Başbakanı May'a: Brexit'i berbat etti

Trump "Boris Johnson mükemmel bir Başbakan olur” sözleriyle yeni bir hükümet krizinin fitilini ateşledi. "Hep Birleşik Krallık duyuyoruz, İngiltere adını çok duymuyoruz. Halbuki İngiltere adı ne güzel” diyen Trump Brexit konusunun hızlandırılması gerektiğine belirtti.

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