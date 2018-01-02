Trump'tan İran açıklaması

İran'da hayat pahalılığı ile başlayan olaylar hükümet karşıtı protestolara dönüştü ve 29 kişinin ölmesine neden oldu.

ABD GÖSTERİLERİ AÇIK AÇIK DESTEKLİYOR

İran'da sokaklara çıkan rejim karşıtı halka açık bir şekilde destek verdiklerini açıklayan ABD'den yaşanan olaylarla ilgili yeni açıklama geldi.

TRUMP: İRAN HALKI VAHŞİ REJİME KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran halkı yozlaşmış ve vahşi rejime karşı harekete geçti" dedi.

OBAMA'NIN VERDİĞİ PARA TERÖRİSTLERİN CEBİNE GİTTİ

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump açıklamasında "Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor" ifadelerini kullandı.

HAMANEY: DÜŞMANLARIMIZ AJANSLARINI KULLANIYOR

İran'da yaşanan olaylarda gerek dini lider Hamaney gerek Cumhurbaşkanı Ruhani de hedef alınıyor. 1 haftadır devam eden olaylarla ilgili bugün ilk kez konuşan İran'ın dini lideri Hamaney, "Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı. İsyan için para, silah ve ajanları kullanıyorlar." diye konuştu.