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Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması eleştirilere neden oldu.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 09:39..
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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi.

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

TRUMP'TAN KRALİÇE ELIZABETH'E ŞOK TAVIR

Donald Trump'ın kendisini karşılayan askerleri selamlama töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in o anları kameralara yansıdı.

Trump Kraliçe Elizabeth'i kızdırdı VİDEO

TRUMP PROTESTOLARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketi ile İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" işbirliğinde organize edilen ilk gösteri için eylemciler sabah saatlerinde Başbakanlığın Londra dışındaki özel konutu Chequers yakınında toplandı.

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

Buradan başlayarak kentin ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyen eylemciler, yürüyüş boyunca "Trump defol" ve "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

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