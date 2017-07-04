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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Dün yine füze atan Kuzey Kore'ye Trump'tan cevap gecikmedi.

04.07.2017 - 09:41
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin sürekli füze denemeleri karşısında tepki göstermeye devam ediyor.

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

FÜZE JAPON DENİZİ'NE DÜŞMÜŞTÜ

Kuzey Kore, dün Banghyon askeri üssünden füze fırlatmış ve füze 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düşmüştü.

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

"BU ADAMLARIN HAYATLARINDA YAPTIKLARI DAHA İYİ BİR ŞEY YOK MU"

Bu olaya kendi Twitter sayfasından tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir."

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

"SABRIMIZ SONA ERDİ"

Donald Trump'ın daveti ile Beyaz Saray'a gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Trump ile ortak bir basın toplatısı düzenlemişti. Bu toplantıda Moon Jae-in, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse sabrımız sona erdi." diye konuşmuştu.

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