Trump'tan Macron'a cevap

I. Dünya Savaşı’nı bitiren “Ateşkes Günü” anma etkinlikleri için Fransa’ya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Paris’e iner inmez “Avrupa ordusu” önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD, Rusya ve Çin’den kendini korumanmak için Avrupa’nın kendi ordusunu kurmasını önerdi. Çok aşağılayıcı! Ama belki Avrupa ilk olarak ABD’nin fazlasıyla sübvanse ettiği NATO’daki adil paylaşım payını ödemeli.” dedi.

"AVRUPALILARI KORUYAMAYACAĞIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu hafta yaptığı açıklamada “Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmak için karar almazsak Avrupalıları koruyamayacağız.” demişti.

Yaklaşık 20 milyon insanın hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı’nı bitiren “Ateşkes Günü”nün üzerinden tam bir asır geçti. Avrupa ülkeleri savaşta hayatını kaybeden vatandaşları için çeşitli anma etkinlikleri düzenliyor. Ana tören ise 80’den fazla dünya liderinin katılacağı 11 Kasım Pazar günü Fransa’da gerçekleşecek.