Trump'tan Rusya tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili resmi Twitter adresinde açıklama yaptı.

Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu.

G20 BÜYÜK BAŞARI

G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.