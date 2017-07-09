taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Trump'tan Rusya tweeti

G20 sonrası Twitter'dan açıklama yapan ABD lideri, Rusya ile ilişkilerin gelişeceği sinyalini verdi.

09.07.2017 - 17:14
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili resmi Twitter adresinde açıklama yaptı.

Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı." şeklinde konuştu.

G20 BÜYÜK BAŞARI

G20 zirvesinin ABD için büyük bir başarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlaşmaların "bitirilecek" anlaşmalar olduğunun altını çizdi.

Trump'tan Rusya tweeti

İlginizi Çekebilir
Almanya İncirlik'e veda ediyor
2 yıldır İncirlik Hava Üssü'nde olan Alman askerleri kargo uçaklarıyla taşınmaya başladı.
Irak Başbakanı İbadi Musul'da
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul'un merkezine giderek zaferden dolayı askerlerini kutladı.
Papa'dan G20 yorumu
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hamburg'daki G20 zirvesini eleştirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti
Frank-Walter Steinmeier, yaşanan olaylarla ilgili "Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

265
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

501
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

100
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

216
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

174
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM