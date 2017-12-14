Trump'tan vergi indirimi açıklaması

"Amerikalılara, Noel için büyük bir vergi indirimi vermek istiyorum." diyen Trump, "çok çok yakında yasalaşacak" yeni vergi düzenlemesinin Amerikalı ailelere daha fazla istihdam ve daha yüksek kazanç olarak geri döneceğini dile getirdi.

"DEMOKRATLAR SİYASETEN KARŞI"

Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin ortak vergi tasarısında uzlaşmaya çok yakın olduğunu ifade eden Trump, Demokratların ise tasarıya sadece siyasi nedenlerle karşı çıktığını öne sürdü.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN 21'E İNECEK

Amerikan basınında dün çıkan haberlerde, vergi tasarısına yönelik uzlaşma sürecini yürüten Cumhuriyetçi vekillerin, mevcut durumda yüzde 35 seviyesinde bulunan Kurumlar Vergisi'nin yüzde 21'e indirilmesi konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Cumhuriyetçilerin uzlaşma sürecinde hazırladıkları ortak vergi tasarısını cuma günü açıklaması ve haftaya oylamaya sunması bekleniyor. Uzlaşı tasarısı, Kongrenin her iki kanadında kabul edilmesi durumunda, son aşama olarak Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.