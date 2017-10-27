taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.335
USD
3,8196
EURO
4,4460
ALTIN
155,61
PETR
59,3500

TSK: 2 nolu gözlem noktası oluşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

27.10.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. Gündem
TSK: 2 nolu gözlem noktası oluşturuldu

1

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

"2 NOLU GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU"

TSK'dan bugün yapılan açıklamada, "2 nolu gözlem noktası 23 Ekim'de okuşturuldu. TSK görevini angajman kuralları içerisinde sürdürmektedir." denildi.

Astana Süreci kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, TSK unsurlarının tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığı, 13 Ekim tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis ettiği aktarıldı.

TSK: 2 nolu gözlem noktası oluşturuldu

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

1 HAFTADA 72 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı yürütülen mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisi amacıyla son bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda 7 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK: 2 nolu gözlem noktası oluşturuldu

İlginizi Çekebilir
HDP'den MHP'ye 'teröristleri savunuyorsunuz' suçlaması
Meclis Genel Kurulu'nda HDP'li Lezgin Botan, MHP'li Erkan Haberal'ı "teröristleri savunuyorsunuz" diye suçladı.
YPG'ya katılıp geri dönen İngiliz, suçsuz bulundu
Suriye'de terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra İngiltere'ye dönen Joshua Walker, suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.
CHP'nin gündemi: Erken seçim
CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin hedefinin 30 büyükşehirden 20'sini kazanmak olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu: Seçime gitsek AK Parti kaybeder
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim isteğini yineleyerek seçime gidildiğinde iktidarın kazanamayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

87
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

35
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

38
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

47
Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

67
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

25
Kanlar içinde bırakan dirsek darbesine kart çıkmadı

Kanlar içinde bırakan dirsek darbesine kart çıkmadı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM