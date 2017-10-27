TSK: 2 nolu gözlem noktası oluşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

"2 NOLU GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU"

TSK'dan bugün yapılan açıklamada, "2 nolu gözlem noktası 23 Ekim'de okuşturuldu. TSK görevini angajman kuralları içerisinde sürdürmektedir." denildi.

Astana Süreci kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, TSK unsurlarının tespit edilen bölgelerde gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığı, 13 Ekim tarihinde 1 numaralı gözlem noktasını, 23 Ekim tarihinde ise 2 numaralı gözlem noktasını tesis ettiği aktarıldı.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

1 HAFTADA 72 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı yürütülen mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisi amacıyla son bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda 7 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını açıkladı.