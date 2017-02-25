TSK haberinine tepkiler artınca Hürriyet açıklama yaptı

Hürriyet'in bugünkü manşet haberinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, TSK'yı yıpratma çabalarına karşı verdiği 7 cevap yer aldı.

Kesin bilgilere dayalı olmadan yayınlanan habere, kamuoyundan tepkiler çok fazla yükselince, söz konusu medya kuruluşunun savunma mekanizması devreye girdi.

Hürriyet'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’ın imzasını taşıyan bu haberin çok çirkin ve maksatlı bir şekilde olmaması gereken bir mecraya çekilmek istenmesini ibretle izliyoruz.

LİNÇ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Hürriyet’in bu haberi için kasıtlı bir şekilde, vicdansızca “darbe kışkırtıcılığı” iddiası ortaya atılmış, suçlamalar bu haberde sorumluluğu olan Hürriyet mensuplarının yargılanması talebine kadar uzanan bir linç kampanyasına dönüşmüştür.

Bir bu kadar ilginci, farklı bir kesimin aynı haberi anayasa referandumunda “evet” oylarına destek olarak yorumlayıp, arkasında AK Parti tabanındaki kararsızlara “safları sıklaştırın” mesajı içeren bir algı operasyonunun yattığını ileri sürmesidir.

SUÇLAMALAR KÖTÜ NİYETLİ

Sonuçta birbirine tümüyle zıt çizgideki kesimler aynı haberle ilgili olarak farklı niyetler atfetmek suretiyle Hürriyet’e saldırmak konusunda aynı çizgide buluşmuş oluyor. Bütün bu suçlamalar kötü niyetlidir. Hürriyet’in haberi dikkatli bir şekilde okunduğunda, metnin son zamanlarda Orgeneral Akar’a yöneltilen eleştirilere dönük yanıtları içerdiği görülebilir.

GAZETECİLİK SAİKLERİYLE HAREKET EDİLDİ

Üstelik, bu eleştirilerin hükümete yakın çevreler değil, hükümete muhalif kesimlerden kaynaklandığı bir sır değildir. Hürriyet, bu haberde yalnızca gazetecilik saikleriyle hareket etmiştir.

GAZETECİLİK ÖLÇÜLERİ İÇİNDE HABERLEŞTİRİLDİ

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar’a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi’ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir.

Neresinden bakılırsa bakılsın, sadece gazetecilik söz konusudur. Bunun dışında söylenecek her şey yalandan ibarettir. Bu hadise başlı başına, Türkiye’de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir.

BU İFTİRANIN PESPAYELİĞİNİ EN İYİ DEĞERLENDİRECEK KAMUOYUNUN SAĞDUYUSUDUR

Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’daki merkezi bizzat kalkışmaya katılan askerlerin işgaline uğramış olan Hürriyet Gazetesi demokrasiden yana kuvvetli bir duruş ortaya koymuştur. Hürriyet’in demokrasiye olan taahhüdünü sorgulamak kimsenin haddine değildir."