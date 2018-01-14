TSK'da mikro drone devrimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Youtube sayfasından Özel Kuvvetler'in tanıtım videosunu yayınladı.

KARADA MİKRO DRONE İLE TAKİP

Kara, deniz ve hava operasyonlarının yer aldığı görüntülerde, karacıların "mikro drone" kullandığı göze çarptı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı tanıtım videosu

İnsansız hava araçları vuruş gücü bakımından büyük imkan sağlasa da istihbarat faaliyetleri için yetersiz kaldığı noktalar oluyor. Burada da devreye yeni nesil mikro dronelar devreye giriyor.

TERÖRİSTLERİN "GİRDİKLERİ HER DELİK" TESPİT EDİLİYOR

Standart insansız hava aracına sahip özellikleri taşıyan, oldukça küçük boyutlardaki drone’un üzerinde gece görüş ve termal kameralar bulunuyor. Menzili ise 1,6 kilometre. Cihazın asıl kullanım amacı, tahmin edileceği üzere casus uçuş yapmak.

Özetle, Özel Kuvvetler, teröristlerin "girdikleri her deliği" rahatlıkla tespit ediyor ve anında vuruyor.