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TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

TSK, düşen helikopterle ilgili, "ATAK helikopterimiz kırıma uğradı, 2 kahraman askerimiz şehit oldu" açıklamasını yaptı.

DHA | 10.02.2018 - 16:11..
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TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de uçuş yapan ATAK helikopterinin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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