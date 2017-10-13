TSK'dan İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki operasyona ilişkin internet sitesinden yeni ayrıntılar paylaştı.

ATEŞKES KORUNACAK

Açıklamada Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla Türk askerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacağı kaydedildi.

TSK'ya ait zırhlı araçların İdlib'e giriş anı



Açıklamayla birlikte bu fotoğraf da paylaşıldı.

GÖZLEM NOKTALARI OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI

Bu kapsamda TSK unsurlarının intikale başlandığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

Dün gece Reyhanlı'dan hareket eden çok sayıda askeri aracın İdlib'e girdiği görülmüştü.

TSK'ya ait zırhlı araçlar İdlib'e girdi