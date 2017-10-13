taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.099
USD
3,6507
EURO
4,3231
ALTIN
152,24
PETR
56,5500

TSK'dan İdlib açıklaması

Genelkurmay İdlib'de gözlem noktaları oluşturulduğunu resmen duyurdu.

13.10.2017 - 10:11
  1. Haberler
  2. Gündem
TSK'dan İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki operasyona ilişkin internet sitesinden yeni ayrıntılar paylaştı.

ATEŞKES KORUNACAK

Açıklamada Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla Türk askerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacağı kaydedildi.

TSK'ya ait zırhlı araçların İdlib'e giriş anı

TSK'dan İdlib açıklaması
Açıklamayla birlikte bu fotoğraf da paylaşıldı.

GÖZLEM NOKTALARI OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI

Bu kapsamda TSK unsurlarının intikale başlandığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

Dün gece Reyhanlı'dan hareket eden çok sayıda askeri aracın İdlib'e girdiği görülmüştü.

TSK'ya ait zırhlı araçlar İdlib'e girdi

İlginizi Çekebilir
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı
AK Parti'nin kurucu isimlerinden Şahin, eski sekreteri Zuhal Fırat'ı gördüğünde içinde kıpırtılar olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı'ndan PKK/PYD koridoru mesajı
Erdoğan, Afrin ve Menbiç için en ufak bir yanlışa tahammülün olmadığını söyledi.
Muğla'da PKK'lı cenazesi alan HDP'liler rahatsız
Görevli olarak Muğla'ya gittiklerini ifade eden HDP'li Meral Danış Beştaş, incelemelerden işkence için rapor hazırlayacaklarını söyledi.
15 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 15 ilde 115 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

131
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

112
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

20
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

84
Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

94
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

33
Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM