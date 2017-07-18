TSK'dan Katar'a askeri sevkiyat devam ediyor

Dünya siyasetinde Katar'a destek olan tek ülke olan Türkiye, ülkedeki askeri varlığını da günden güne güçlendiriyor.

25 ASKER DAHA GİTTİ

Son olarak, 1. Ordu Komutanlığı’na bağlı topçu birliklerinden 25 asker dün Çorlu’dan Katar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Doha’ya gitti.

FIRTINA OBÜSLERİ

Katar Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir nakliye uçağı, terör örgütü YPG ve DEAŞ’a karşı TSK’nın Suriye sınırına konuşlandırdığı 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinden ikisini Doha’daki Türk Üssü’ne götürecek.

Bir diğer Katar nakliye uçağı da 2 adet zırhlı personel taşıyıcıyla yola çıkacak.

GÜÇ GÖSTERİSİ YAPILACAK

Bugün Katar’a iki ayrı uçakla götürülecek olan Fırtına obüsleri ve zırhlı personel taşıyıcılar, TSK’nın Katar Silahlı Kuvvetleri ile birlikte önümüzdeki günlerde yapacağı ortak tatbikatta kullanılacak.

TOPLAM ASKER SAYISI 171

Dünkü sevkiyatta birlikle Katar’daki Türk üssündeki asker sayısı 171’i buldu.

İlk iki sevkiyatta toplam 111 asker, geçen hafta da yine 1’inci Ordu’dan 35 komando (mavi bereli) Katar’a gitmişti.