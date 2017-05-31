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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e hava harekatı düzenledi: 3 terörist etkisiz hale getirildi.

31.05.2017 - 15:05
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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde başarılı hava harekatlarına devam ediyor.

KANDİL'E BOMBARDIMAN

Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e hava harekatı düzenledi. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

DİYARBAKIR'DA DA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün sabah saatlerinde, Diyarbakır Lice’de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekâtı sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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