TSK'dan NATO skandalı hakkında açıklama

Norveç'teki NATO Müşterek Harp Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk düşman tablosunda hedef gösterilmişti.

"YAŞANAN OLAYI TSK PERSONELİ TESPİT ETTİ"

Konuyla ilgili TSK'dan açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt Kuvvet' ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir.

PERSONELE GERİ ÇEKİLME EMRİ VERİLDİ

Durumun Genelkurmay Karargahına intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir

"YAZILI VE SÖZLÜ ÖZÜR DİLENDİ"

Sıralı NATO makamlarınca, yaşanan olaylardan duyulan üzüntü ve olayların kabul edilemez olduğu belirtilerek, yazılı ve sözlü olarak özür dilenmiştir. Ayrıca olayların kişisel olduğu ifade edilmiş ve olaylardan sorumlu iki kişinin görevlerine son verildiği bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

