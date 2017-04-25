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TSK: 70 terörist öldürüldü

TSK hava operasyonlarıyla Sincar'da 40, Karaçok'ta ise 30 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

25.04.2017 - 19:33
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TSK: 70 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar ve Karaçok operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

SİNCAR'DA 70 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK hava operasyonlarıyla Sincar'da 40, Karaçok'ta ise 30 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütü PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

TSK BOMBALADI ÖRGÜTÜN MORALİ BOZULDU

Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ’ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok’ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır."

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri VİDEO

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