TSK'nın bombardımanından ABD ve Rusya rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/PYD'ye ağır kayıplar verildi.

TSK'NIN BOMBARDIMANINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

70 teröristin öldürüldüğü operasyona ise birçok ülkeden tepki geldi. Teröristlere her türlü desteği sağlayan Amerika ve Rusya başta olmak üzere İran ve Suriye'den de saldırıyla ilgili kınama geldi.

ABD: SALDIRIDAN KAYGILIYIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, TSK'nın Sincar Dağı ile Karakoçak Dağındaki PKK-YPG hedeflerini vurmasıyla ilgili ,"Türkiye’nin, ABD ya da DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon ile koordine etmeden, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırısını kaygıyla takip ediyoruz" dedi.

RUSYA: OPERASYON KABUL EDİLEMEZ

Rusya'dan yapılan açıklamada ise "Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.