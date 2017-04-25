TSK'nın Sincar ve Karaçok'ta bombaladığı yerler

Terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında üst üste başarılı operasyonlar yapan silahlı güçlerimiz hainlere göz açtırmıyor.

SİNCAR DA BOMBALANDI

Kandil'in ardından Sincar'a kaçan terör örgütü Türk F-16'larının geride bıraktığımız gece 02:00'de yaptığı operasyonla imha edildi.

Konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı;

"Bölücü terör örgütü tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.

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Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur."

BOMBALANAN YERİN STRATEJİK ÖNEMİ

Öte yandan bombalanan iki kamp bulundukları konum açısından stratejik önem arz ediyor. Türkiye-Suriye-Irak sınırlarının kesiştiği noktalarda bulunan kamplar yurt içine yasa dışı yollardan geçecek teröristler için de toplanm bölgesi olarak görülüyor.