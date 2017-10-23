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Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

Japonya'daki tsunami faciasından sonra dünyayı gezmeye başlayan sokak sanatçısı, en ilginç anılarından birini Türkiye'de yaşadığını söylüyor

23.10.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşayan ve 2011 yılında gerçekleşen tsunami faciasından etkilenip, dünyayı dolaşmaya karar veren Japon sokak sanatçısı Kiyoshi Lio, İstanbul, Kapadokya, Antalya, ve Denizli'yi gezdikten sonra İzmir'e geldi. Lio, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 'hang drum' ile müzik yaparak, para kazanırken, hang drum'un çok az üretilen ve üretilme şekline göre 7 ya da 9 farklı ses çıkarabilen bir enstrüman olduğunu söyledi.

Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

"FACİA BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Japon gezgin Lio, "Tsunami sırasında ben, Tokyo'da bir lojistik firmasında çalışıyordum. O facia, beni derinden etkiledi ve yaşantımla ilgili radikal kararlar almamı sağladı. İspanya'ya gidip, bu enstrümanı aldım. Fas'ta aldığım birkaç dersten ve sıkı bir çalışmadan sonra müzik yaparak, dünyayı dolaşmaya başladım." dedi.

Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

"EN ÇOK İSPANYA'DAN ETKİLENDİM"

Şu ana kadar 28 ülke gezdiğini ve bunlar arasında en çok İspanya'dan etkilendiğini belirten Lio, "İtalya, Fas, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Romanya gibi ülkeleri gezdim. Ama bütün hikayem İspanya'da başladığı için en çok oradan etkilendim. Sonrasında hikayem kendi kendisini yazdı. İleride ne olacağını bilemiyorum. İyi bir gezgin, nereden geldiğini unutmayan ama nereye gideceğini bilmeyen gezgindir." diye konuştu.

Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

'BENDEN FAZLA PARA KAZANMIŞSIN, YETER BU KADAR'

Kiyoshi Lio, Türkiye'de birçok farklı kültür bulunduğunu ve yurdun doğusuyla batısının iki ayrı ülke sanılabileceğini belirterek, Türkiye'de kendisini en çok etkileyen şeyin Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda, gün batımı sırasında müzik yaparken, aldığı keyif olduğunu söyledi. Japon gezgin Lio, 'Başıma gelen en ilginç olaylardan biri' diyerek, Antalya'da yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:
"Antalya'da, sokakta çalıyorken, polis mi zabıta mı olduğunu anlamadığım bir kişi gelip, 'Benden daha fazla para kazanmışsın. Yeter bu kadar' diyerek, müzik yapmamı engelledi. Sanırım bu başıma gelen en ilginç olaylardan birisi, bunu hep hatırlayacağım." dedi.

Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor


Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

Tsunami faciasından kaçtı, müzik yaparak dünyayı geziyor

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