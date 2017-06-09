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Tuba Büyüküstün - Onur Saylak boşandı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramadı.

09.06.2017 - 06:49
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten ikiz bebekleri olan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı.

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktaladı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Geçen şubatta da ayrılık kararı aldıklarına dair haberler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Büyüküstün ve Saylak, 5 Haziran’da hakim karşısına çıktı. Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi’nde görülen dava aynı gün sonuçlandı. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak boşandı

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