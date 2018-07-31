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Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu

Tatil pozlarıyla ailesini kızdıran Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:37..
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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evigen'le olan tatil fotoğraflarıyla bir çok kişinin tepksine neden oldu. Gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan oyuncu, sitem etti.

Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu

"BEN SİZE AYNA OLMAYI KABUL EDİYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan Büyüküstün şunları söyledi: "Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygı değer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum. Sevgiler."

Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu

Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu

Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu

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