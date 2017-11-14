taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8700
EURO
4,5197
ALTIN
158,83
PETR
62,9300

Tuba Büyüküstün yürüyen merdivende aşka geldi

Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile gittiği AVM’de aşka geldi.

14.11.2017 - 07:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Oyuncu Onur Saylak’la boşandıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen’e kaptıran oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün sevgilisiyle Kanyon AVM’de görüntülendi.

Tuba Büyüküstün yürüyen merdivende aşka geldi

ÖPMELERE DOYAMADI

Milliyet'te yer alan habere göre, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ adlı filmi izleyen aşıklar, film arasında sinema salonunun dışına çıkınca aşka geldi. Etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmayan çift, defalarca öpüştü. İkili daha sonra tekrar salona döndü. Film sonu el ele merdivenlere yürüyen ikili bir kez daha aşka gelip öpüşünce objektiflere böyle yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı
Nurgül Yeşilçay ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da 7.3 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu: Türkçe bilmiyorum
Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu, stand-up gösterisi için İstanbul’a geldi. “Türkçe bilmediğim için utanıyorum" dedi.
Şener Şen'e gişe şoku
'Yol Ayrımı' filminin açılış gişesi (3 günlük) 137 bin 266 kişide kaldı.
Marilyn Manson iyileşme sürecinde
ABD'li şarkıcı Marilyn Manson, sahnede bir kaza geçirmiş ve sakatlanmıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

9
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

56
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

36
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

15
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

24
DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

16
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM