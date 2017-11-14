Tuba Büyüküstün yürüyen merdivende aşka geldi

Oyuncu Onur Saylak’la boşandıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen’e kaptıran oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün sevgilisiyle Kanyon AVM’de görüntülendi.

ÖPMELERE DOYAMADI

Milliyet'te yer alan habere göre, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ adlı filmi izleyen aşıklar, film arasında sinema salonunun dışına çıkınca aşka geldi. Etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmayan çift, defalarca öpüştü. İkili daha sonra tekrar salona döndü. Film sonu el ele merdivenlere yürüyen ikili bir kez daha aşka gelip öpüşünce objektiflere böyle yansıdı.