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Tuba Büyüküstün'den eğitim mesajı

Güzel oyuncu, kızlarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, herkese 2018-2019 eğitim-öğretim sezonu için başarılar diledi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 12:22..
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Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla öğrencilere ve ailelerine güzel bir yıl diledi.

"İYİ SENELER DİLİYORUM"

Kızlarıyla yer aldığı fotoğrafı sayfasında yayınlayan Büyüküstün, arkadaşının kendisine yolladığı mesajı da takipçileriyle paylaştı: "Bir arkadaşım mesaj atmış...'Çabucak büyüyorlar. Okullarına gidin, yanlarında olun, beraber vakit geçirin... Bir gün geliyor, büyüyorlar. Artık onlarla okula gitmenizi istemiyorlar. Okul yanındaki bir kafede oturdum. Bana ihtiyacı olursa diye bekliyorum...' demiş. Yeni başladıkları okulların yakınında , en değerlilerini bekleyen anne, baba, anneanne,babaanne, dedelere gelsin... Bütün güzelliklere iyi bir sene diliyorum. Eğitim her çocuğun hakkıdır"

Tuba Büyüküstün'den eğitim mesajı

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