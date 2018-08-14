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Tuba Ünsal çocuklarına oyuncaklarını sattırdı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsak, sürekli yeni oyuncak isteyen çocuklarına görev verdi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 07:15..
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Tuba Ünsal, Murat Pilevneli'den olan kızı Sare ve Mirgün Cabas'tan dünyaya gelen oğlu Civan Mert'a oyuncak almaktan usandı. Sürekli oyuncak isteyen çocuklarına karşı ilginç bir çözüm buldu.

"EVDEKİLERİ SAT YENİSİNİ AL"

Ünsal, yeni oyuncaklar isteyen çocukları Sare ve Civan Mert'e evdeki eski oyuncaklarını toplattı. Sonra hep birlikte evlerinin önündeki kaldırımda eski oyuncakları satışa çıkarttılar. Tuba Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara ''Kullanılmayan oyuncaklar toplandı, fiyatlandırma yapıldı, iyi bir satış stratejisi de kurduk sonuç gayet iyi. Artık yeni oyuncak istediklerinde evdekileri elden çıkaracaklar." notunu düştü.

Tuba Ünsal çocuklarına oyuncaklarını sattırdı

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