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TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın düzenleyeceği 'Elektromobil Yarışması' için dört çeker elektrikli otomobil ürettiler.

AA | 05.08.2018 - 00:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Çeşitli bölümlerden 17 öğrencinin yaklaşık 1 yıl önce İSTE içerisinde bulunan atölyede yaptığı ortak çalışmayla tasarladıkları 4x4 çekiş sistemli elektrikli otomobil, kampüs içerisinde basın mensuplarına tanıtıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yaptığı konuşmada, yarıştan daha önemli olan noktanın bu teknolojiyi üretebilmek olduğunu söyledi.

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

HER AŞAMASI ÖĞRENCİLERE AİT

Otomobilin, tasarımından teknolojisine her aşamasının öğrencilere ait olduğunu vurgulayan Dereli, şöyle devam etti:

"Tabii ki amacımız iyi bir netice ile dönmek ama her şeyden önce yarışı tamamlamak çok daha önemli bizim için. Biz şununla gurur duyuyoruz, 4x4 elektrikli otomobili ürettik, geçen seneye kadar yoktu bu sene üreten oldu mu bilmiyoruz. Bizim amacımız, elektrikli otomobil sevdası, elektrikli otomobil hedefi olan ülkemizin bu hedefine katkı sunmak. Burada da teknoloji ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli teknoloji burada batarya teknolojisi, biz bunun altyapısını üniversitemizde kurmaya başladık, arkadaşlarımız çalışıyorlar, bir takım cihazlar alıyoruz ve ülkemizin vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Uzun ömürlü, dayanıklı, uzun mesafeler gidebilecek araçlara koymak için bataryalar üretmek amacıyla yola koyulmuş bulunuyoruz."

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler


BÜYÜKADA İÇİN ELEKTRİKLİ FAYTON

İstanbul Büyükada için elektrikli fayton üretmek istediklerini belirten Dereli, bunun için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz Büyükada'da faytonlar var ve atların durumu hiç iç açıcı değil, biz onlara şunu teklif ettik, eğer o bağlantı sağlanabilirse biz Büyükada'daki bütün faytonları elektrikli yapmaya talibiz, sonuçta yapabileceğimizi arkadaşlarımız zaten göstermiş oldular." diye konuştu.

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

Elektrikli Otomobil Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner ise düşük enerji tüketimli yüksek performanslı "ELEKTRO-MOB-İSTE" ile 100 kilometre mesafenin 1-1,5 lira arasında bir maliyet ile alınabileceğini anlattı.

Açıklamanın ardından, elektrikli otomobil kamyona yüklenerek Kocaeli'ye uğurlandı.

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

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