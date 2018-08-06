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Tuğba Altıntop: Rafet beni defalarca aldattı

Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, 2 kızının annesi Tuğba Altıntop, yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 12:24..
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Tuğba Altıntop eski eşinin 11 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını gördü.

Tuğba Altıntop: Rafet beni defalarca aldattı

"AA ESKİ KOCAMA BAK"

"Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna cevap verdi:  "Aa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada. Fotoğraftaki kız benden sonraki eşi Ceren'e ne kadar benziyor. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı. Az daha aramızda şiddet olacaktı ki boşandık."

"ÖLDÜRECEKTİM"

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti: "Yine bir kaçamağını yakalamıştım. Rafet ve kızımız Şevval evdeydi. Mutfafa girip evdeki tüm bıçakları aldım, yan yana dizdim. Rafet'i çağırdım. Bıçakları gösterip 'Hangisiyle bir son istersin?' dedim, kendimde değildim. Korkunçtu! Rafet korkudan kızımızı kucağına aldı ki, ona hiçbir şey yapmayayım. Zarar vermemek için evi koşarak, ağlayarak terk ettim. Kendime geldiğimde şükrettim. Psikolojim o kadar bozuldu ki, bir daha da Rafet'le bir araya gelmek istemedim."

Tuğba Altıntop: Rafet beni defalarca aldattı

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