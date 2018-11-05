taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42545
Euro
6.1841
Altın
1232.07
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.747

Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de banyoda düşüp kaburgasını kırmış, iki ayrı ameliyat olmuştu. 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince ölümle pençeleşmişti.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 07:18..
  1. Haberler
  2. Magazin

Eski eşi, oğlu Ali Sadi'nin annesi Tuğba Coşkun, Mehmet Ali Erbil'in bir an önce iyileşmesi için maddi durumu kötü olan ailelere yardımda bulundu, çocuklara hem kıyafet, hem yiyecek içeçek aldı. Tuğba Coşkun, 2005'te evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanmıştı.

Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

"SEZİN BAMBAŞKA BİR EVLAT"

Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında geçen gün şu açıklamayı yapmıştı: "Bu ağabeylerimin sünneti. Solda Mehmet Ali Erbil, sağda Mustafa Erbil. Ben hatırlamıyorum o günü. Hepimiz hastanedeyiz. Stabil kelimesi durumu en doğru anlatan kelime. Yeniden uyutuldu tüm bunlar organ fonksiyonlarını korumak için. Sabah bir hanım geldi dualar okuyarak. Ağabeyin bana sahip çıktı, korudu hep dedi. Bildiğimiz, bilmediğimiz çok fazla dokunmuşluğu var. Hiçbir şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Zamana ihtiyaç var bu süreçte. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemeyiz ama ben inanıyorum bize ve size dönecek. Sezin Erbil bambaşka bir evlat. 16 yıldır atakları yaşadı, artık yarı doktor oldu. Yasmin Erbil bu kadar ciddi bir durumu ilk kez yaşıyor. İnşallah güzel haberleri en kısa sürede veririz size."Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

42
Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

Prens Talal ABD'de Selman için destek istedi

33
Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

Benzinde ÖTV kaybı sıfırlanıyor

20
ABD İran'a 2. yaptırımlara start verdi

ABD İran'a 2. yaptırımlara start verdi

17
Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

31
Ampute Milli Takımı 2. oldu

Ampute Milli Takımı 2. oldu

45
6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

6 binden fazla firma haksız fiyat artışı yaptı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM