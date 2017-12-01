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Tuğba Ekinci'ye Şehit ailelerinden plaket

Şehitlere hakaretten dolayı modacı Nur Yerlitaş’a dava açan Tuğba Ekinci’ye plaket ve rozet verildi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 07:31..
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sarf ettiği "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler, aman yeter" sözleri üzerine modacı Nur Yerlitaş'a dava açan Tuğba Ekinci, önceki gün Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından plaket ve rozetle onurlandırıldı.

Tuğba Ekinci'ye Şehit ailelerinden plaket

"KONUŞURKEN ŞUURU AÇIK OLSUN"

Şehit ve gazi aileleriyle buluşan şarkıcı, Yerlitaş'a gönderme yaparak şöyle konuştu: "İnşallah herkesin şuuru konuşurken açık olur. Bana özür mözür vız geliyor. Şuursuz ve maneviyatı zayıf insanları istemiyoruz.

"BU DAVA KAPATILMAMALI"

Maddi güçleri kültür seviyelerinin üstünde insanları çıkarmasınlar televizyonlara. Bu dava kapatılmaması lazım. Gerekiyorsa bir şikayet davası daha açılsın."

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