taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.952
USD
4,9274
EURO
5,7561
ALTIN
193,35
PETR
74,0500

Tuğba Özay'dan bikinili paylaşım

Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafına rekor beğeni geldi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 08:29..
  1. Haberler
  2. Magazin

Tuğba Özay'ın bikinili paylaşımları Instagram'da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"GÜZELLİĞİ TEK BİR NOKTADA ARAMA"

Tuğba Özay paylaşımında şunları dile getirdi: "Güzelliği tek bir noktada arama, sadece detaya değil resmin bütününe bak. Bütüne bakarken detayı da gör elbet. Derinlere in, köklere, suyun akışını izle, doğadaki müthiş armoniyi keşfet.

Tuğba Özay'dan bikinili paylaşım

Ben sadece küçük bir noktayım aslında. Noktaya değil açılan parantezlere bir bak. Paragraf başlarına bir bak hele ne anlatıyor. Güzel olan ben değilim içinde bulunduğum ortam.Yeter ki keşfet. Günaydın Türkiye merhaba yerküre."

Tuğba Özay'a "Tabiatın kızı Tuğba", "Deniz kızı", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

Tuğba Özay'dan bikinili paylaşım

Tuğba Özay'dan bikinili paylaşım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

211
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

8
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

39
Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

108
Tacizciyi linçten kurtaran 2 polis yaralandı

Tacizciyi linçten kurtaran 2 polis yaralandı

31
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM