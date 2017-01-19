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TÜİK istanbul nüfusunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 31 Aralık 2015 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 14 milyon 657 bin 434'e ulaştı.

19.01.2017 - 15:06
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Nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki 172 ülkeden büyük olan İstanbul, konut, çalışma hayatı, gelir, sağlık ve eğitim gibi yaşam boyutlarındaki 41 göstergeyle belirlenen yaşam endeksine göre beşinci oldu.

İSTANBUL 172 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

İstanbul, nüfus büyüklüğüyle aralarında Belçika, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Sırbistan, Norveç, Hırvatistan, Danimarka, Yeni Zelanda, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 172 ülkeyi geride bıraktı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 18,6'SI İSTANBUL'DA

TÜİK verilerine göre 2015 sonu itibarıyla 78 milyon 741 bin olan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.

TÜİK istanbul nüfusunu açıkladı

Megakent, nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen kilometrekareye düşen insan sayısında 2 bin 821 kişi ile Kocaeli (493), İzmir (347) ve Gaziantep'i (283) açık ara geride bıraktı.

YAŞAM KALİTESİNDE ISPARTA BİRİNCİ

TÜİK'in ilk kez yayımladığı belirtilen endekse göre İstanbul, Isparta, Sakarya, Bolu ve Kütahya'nın gerisinde kaldı. Endeksin en alt sırasında ise muş yer alıyor.

EN ÇOK DOĞUM İSTANBUL'DA

Öte yandan Türkiye'de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde yüzde 9,6'sının doğum yerinin İstanbul olduğu görülüyor. İstanbul doğumluları, sırasıyla yüzde 4,3 ile Ankara, yüzde 3,3 ile İzmir, yüzde 2,8 ile Şanlıurfa ve Konya izliyor.

Neredeyse tüm istatistiki verilerde baskın rakamlarla öne çıkan İstanbul'da yurt dışı kökenli vatandaşlar, nüfusun yüzde 3,1'lik kısmını oluştururken, yüzde 2,5'le Sivaslılar 2. yüzde 2 ile Ordulular 3. sırada bulunuyor.

İstanbul'da yaşayan yurt dışı doğumlular arasında Bulgaristan yüzde 23,7 ile ilk sırayı aldı.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA ÖMÜR SÜRESİ 78 YIL

TÜİK verilerine göre, ortalama ömür süresi Türkiye için 78 yıl olarak belirlenirken, İstanbul ülke ortalamasının üzerine çıkarak toplamda 78,7, erkeklerde 75,8 kadınlarda ise 81,5 yıl olarak kaydedildi.

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