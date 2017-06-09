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Tülin Şahin: Bebek yüzünden boşanmadık

Sessizliğini bozan Tülin Şahin, boşanmalarıyla ilgili ilk kez konustu.

09.06.2017 - 07:51
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Tülin Şahin: Bebek yüzünden boşanmadık

Manken Tülin Şahin (36) 4 yıl aşk yaşadığı Memet Özer (47) ile 2005’te evlenmişti. Çift 12 Mayıs’ta tek celsede boşanmıştı. Tülin Şahin önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.

"BEBEK İÇİN BOŞANMADIK"

Marmaris’e tatile gideceğini söyleyen Tülin Şahin, “Bebek yüzünden mi boşandınız?” sorusuna “Biz ayrılmak için evlenmedik. Bebek için de boşanmadık. Öyle olması gerekiyordu” yanıtını verdi.

Tülin Şahin eşi Memet Özer

ÖZER: ÇOCUK İSTİYORDUK AMA OLMADI

Mehmet Özer de daha önce verdiği röportajda benzer ifadelere yer vermişti. Mehmet Özer, "Ne alkol sorunu ne ihanet ne de çocuk yapma problemi... Gerçi son yıllarda Tülin de çocuk istiyordu ama olmadı. Bunların hiçbiri doğru değil. Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık." şeklinde konuşmuştu.

Tülin Şahin: Bebek yüzünden boşanmadık

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