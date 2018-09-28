Tümülüs ile Safranbolu tarihine yolculuk

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Büyük Göztepe Tümülüsü", turizme kazandırılarak ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.
KAZILAR TAMAMLANDI
Tümülüste (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.
TURİZME KAZANDIRILACAK
Safranbolu Belediyesi tarafından tümülüsün turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından çalışmalara başlanacak.