Tuncay Özkan 'hayır' oyu kullanacakları uyardı

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanırken, 'hayır' oyu kullanacak seçmenlerin pusula konusunda kafası karıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel üzerinden başlayan tartışmalara, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı.

10 BİN OY GEÇERSİZ SAYILMIŞTI

Yapılan son seçimlerde; Kadıköy'de 10 bin oyun geçersiz sayılmasını unutmayan Özkan, bu kez erkenden uyarılarda bulundu.

KAHVERENGİNİN HER YERİ OLUR

'Hayır' oyu kullanacak vatandaşlara Twitter hesabından seslenen CHP'li vekil, "Kafa karıştırmak istiyorlar. Mührü kahverengiye basın. Karşıya taşırmayın yeter. Kahverenginin her yeri olur" dedi.