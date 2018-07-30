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Tunceli'de 10 PKK'lı öldürüldü

Saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristler, vatandaşların ihbarı sonucunda etkisiz hale getirildi.

DHA | 30.07.2018 - 15:06..
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Tunceli'de 10 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Tunceli'de örgütün belini kırdı.

Örgütün sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede güvenliği sağladı.

HALK PKK'YA SIRTINI DÖNDÜ

Tunceli'deki terör operasyonlarını vatandaşlar da destek olmaya başladı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ihbarı sonucu saldırı hazırlığı yapan 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pülümür Kırsalında Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 BTÖ mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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