Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin merkezine bağlı Tunceli-Erzincan karayolu yakınındaki Kutuderesi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timlerince, sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS

Operasyon kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

BİR ASKER YARALANDI

Teröristlerce açılan ilk ateşte yaralanan bir asker, askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede yaşanan çatışmada 14 terörist etkisiz hale getirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kutu Dere bölgesi sınırlarında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon kapsamında 14 bölücü bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi verildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

"Kobra" tipi helikopterlerin de teröristlerin bulunabileceği alanlar ile kaçış güzergahlarını ateş altına aldığı operasyon, havadan ve karadan sürdürülüyor.