taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5296
EURO
4,0732
ALTIN
140,70
PETR
48,5900

Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

CHP Tunceli Milletvekili Erol, kentte PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz için yaptığı konuşmayla alkış topladı.

19.07.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

Meclis'te konuşan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın ailesinden özür diledi.

TUNCELİ'DE TERÖRE HAYIR YÜRÜYÜŞÜ

Kürsüye, şehit öğretmenin fotoğrafının üzerine "Sen bizim şehidimiz ve onurumuzsun" yazılı dövizle çıkan CHP'li vekil, Tunceli'de daha önce hiç yapılmamış 'teröre hayır' yürüyüşü düzenleyeceklerini ifade etti.

Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek VİDEO

AK PARTİ VE MHP SIRALARINDAN ALKIŞLAR

Cuma günü gerçekleştirilecek yürüyüşe 550 milletvekilini de davet eden CHP'li Erol, AK Parti ve MHP sıralarından da alkışlandı.

Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

"SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Şehidimizin ailesinden özür diliyorum. Çünkü Tunceli toprakları, Dersim toprakları bizim için kutsal değerlere sahiptir; inanç merkezlerimiz vardır, inançsal değerlerimiz vardır. O topraklarda 23 yaşında geleceğe umutla bakan ve geleceğe umutla yeni çocuklarımızı eğiten, yetiştiren bir öğretmenin kanının dökülmesi bizim için son derece üzüntü vericidir ve o evladımıza sahip çıkamadığımız için ailesinden de özür diliyorum.

"TUNCELİ TARİHİNDE HİÇ YAPILMAMIŞ BİR ŞEY..."

Ayrıca, bu olayı ve terörü kınamak için Tunceli’nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli’nin bir cumhuriyet kenti olduğunu, bir hoşgörü kenti olduğunu, bir medeniyet kenti olduğunu ve bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak için, teröre direnmek için, terör örgütlerine direnmek için bugüne kadar Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirerek hayatımız pahasına irademizi ortaya koyacağız ve cuma günü Tunceli’de “Teröre Hayır” demek için yürüyüş yapacağız.

"TERÖR 80 MİLYONUN SORUNUDUR"

Bu yürüyüşümüze Parlamentomuzda görev alan, görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum çünkü terör, Türkiye’de bir siyasi partinin sorunu ve meselesi değil, terör, Türkiye’de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur."

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu yürümeye evde devam ediyor
CHP Lideri, Adalet Yürüyüşü'nden sonra evin koridorunda yürüyüşler yapmaya devam ettiğini söyledi.
Meclis'te frak tartışmaları
CHP milletvekilleri, frakın Meclis'in geleneği, cumhuriyetin değeri olduğunu savunarak, bu maddeye karşı çıktı.
Tekirdağ'da ByLock kullanan 15 kişi tutuklandı
Kentte başlatılan dev FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi
Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 270 km menzilli Bora füzeleriyle daha da güçlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

113
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

44
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

43
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

114
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

77
Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

92
Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM