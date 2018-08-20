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Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

Ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında alabora olan balıkçı teknesindeki 8 göçmen hayatını kaybetti.

AA | 20.08.2018 - 07:43..
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Ulusal Muhafız Birlikleri Sözcüsü Hisam el-Cibali, Sfaks açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesine dur ihtarı yapıldığını belirtti.

Bazı göçmenlerin, dur ihtarı yapan muhafız birliklerine molotof kokteyli atarak karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede teknenin alabora olduğunu ifade eden Cibali, boğularak hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilemeyen 8 göçmenin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Cibali, teknede bulunan 4'ü Tunus vatandaşı, 10'u Afrika uyruklu 14 kişinin ise kurtarıldığı bilgisini verdi.

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