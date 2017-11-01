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Tunus parlamentosunda bıçaklı saldırı

Tunus parlamentosuna yapılan bıçaklı saldırıda iki polis yaralandı.

01.11.2017 - 12:16
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Bıçaklı saldırganın iki polisi yaraladığı belirtiliyor. Reuters saldırganın yakalandığını bildirdi.

İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hafif yaralanan polislerden biri olay sonrası hemen hastaneye kaldırılırken, diğer polis memuru da boynundan yara aldı.

DEAŞ SALDIRI ÜSTLENMİŞTİ

2015 yılında meydana gelen 3 terör saldırısının ardından ülkede gerginlik artmış ve onlarca kişi de yaşamını yitirmişti. Bu saldırıların hepsini de DEAŞ üstlenmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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