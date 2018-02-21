Turisti dolandıran taksiciye 10 yıl hapis istemi

Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek isteyen Suudi Arabistan uyruklu turist A.N.M.’nin, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatan ve uçağını kaçırmasına neden olan taksici hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.’nin, İstanbul’a turist olarak geldiği belirtilirken müştekinin İstanbul’dan ülkesine dönmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek amacıyla şüpheli E.C.’nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.

FAZLA ÜCRET İÇİN AVRUPA YAKASI'NA GEÇİRDİ

İddianamede, şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul’u ve havalimanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası’na geçtiği kaydedildi.

UÇAĞI KAÇIRMASINA NEDEN OLDU

Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası’na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin havalimanına 20.50’de vardığı ve müştekinin uçuş saati olan 21.15 olan uçağını kaçırmasına sebebiyet verdiği vurgulandı.

MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA DOLANDIRDI

İddianamede, şüphelinin yaptığı taksicilik mesleğinden dolayı müştekinin kendisine duyduğu güveni suistimal ettiği kaydedilirken, şüphelinin müştekiyi aldatarak menfaat sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçunu işlediği anlatıldı.

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli E.C.’nin “serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"YOLU BİLMİYORDUM"

Öte yandan iddianamede, şüphelinin ifadesinde saptığı yolun havalimanının ters istikametindeki üçüncü köprü yolu olduğunu bilmediği ve yanlışlıkla yola girdiğini öne sürerek, suçlamayı kabul etmediğine yer verildi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.