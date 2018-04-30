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Turistlerin tercih ettiği şehirlerden 2'si Türkiye'de

En çok tercih edilen 10 Avrupa şehri sıralamasında iki şehir İstanbul ve Antalya oldu.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 16:58..
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Turistlerin tercih ettiği şehirlerden 2'si Türkiye'de

Turistlerin en çok tercih ettiği Avrupa şehirleri listesinde Türkiye'den 2 şehir; İstanbul ve Antalya ilk sıralarda yer alıyor.

Bu tablo Barcelona, Milano, Amsterdam, Prag, Viyana gibi şehirleri ziyaret eden turist sayısına göre, İstanbul'un daha fazla turisti misafir ettiğini gözler önüne seriyor.

TERÖR OLAYLARI AVRUPA TURİZMİNİ ETKİLEDİ

Avrupa'da son yıllarda artan terör olayları, turistlerin bu bölgelerdeki yönelimini azalttı. Can güvenliği endişesi taşıyan turistler farklı turizm bölgeleri için arayışa girdi. Böylelikle Türkiye'ye olan ilgi her geçen gün daha da arttı.

Turistlerin tercih ettiği şehirlerden 2'si Türkiye'de

2017 YILINDA İSTANBUL'A 8,6 MİLYON TURİST GELDİ

En çok tercih edilen 10 Avrupa şehri sıralamasında ilk sırada Londra, ikinci sırada Paris, üçüncü sırada Roma yer alırken bu şehirleri 8,6 milyon turist sayısı ile İstanbul takip ediyor.

Antalya ise 6,4 milyon turist ile Türkiye'den ilk 10'a giren ikinci şehir oldu.

Turistlerin tercih ettiği şehirlerden 2'si Türkiye'de

LONDRA, PARİS, ROMA

TR Info Center'in derlediği bilgilere göre 2017 yılında Londra'yı ziyaret eden turist sayısı 19,8 milyon, Paris'i ziyaret eden turist sayısı 14,2 milyon, Roma'yı ziyaret eden turist sayısı ise 9,5 milyon.

İstanbul'u takip eden Prag ise 8,5 milyon turist ile 5. sırada yer alıyor.

Turistlerin tercih ettiği şehirlerden 2'si Türkiye'de

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