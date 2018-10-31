Turizm gelirleri açıklandı

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi bu yıl Rus turist sayısını ciddi anlamda artırdı. Bununla birlikte Almanya'dan gelen turist sayısında da büyük bir artış var.

GELİR DÜZEYİ AYNI ORANDA DEĞİL

Açıklanan turizm gelirlerine göre bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sayı yüzde 12,7 arttı. Ancak gelir düzeyinde bakıldığında artış oranı yüzde 1'de kaldı.

EN YÜKSEK BEKLENTİNİN OLDUĞU DÖNEM

Yılın 3. çeyreği Türkiye'nin turizmdeki beklentisinin en yüksek olduğu dönem. Çünkü 3. çeyrek, Temmuz-Ağustos-Eylül ayı dönemini kapsıyor.

PARA HARCAMIYORLAR

Bunun sebebi ise paralı turistin yeterince gelmemesi. Özellikle gelen Rus turistlerin her şey dahil otelleri tercih ederek, fazla gezmeden ülkelerine dönmesi para harcamamalarına neden oluyor. Bu da Türkiye'nin turizm gelirlerini düşürüyor.