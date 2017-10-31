Turizm gelirleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

YÜZDE 37.6 ARTIŞ

Buna göre, turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 arttı ve 11 milyar 391 milyon 668 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ORTALAMA HARCAMA

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 684 dolar, yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 900 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde 38,1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların yüzde 82,6'sını 13 milyon 770 bin 308 kişiyle yabancılar, yüzde 17,4'ünü ise 2 milyon 892 bin 957 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,9 artarak 1 milyar 560 milyon 756 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 217 milyon 678 bin doları kişisel, 343 milyon 78 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 2 milyon 514 bin 317 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 621 dolar olarak gerçekleşti.