Türk Akımı'nın güzergahı değişti

Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yürütülen en önemli enerji projesi olarak öne çıkan Türk Akımı’nda, boru hattının Avrupa güzergâhı konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Hattın, Trakya’dan Yunanistan’a ve Avrupa’ya uzanması öngörülüyordu, fakat güzergâh konusunda önemli bir makas değişikliği gündeme geldi. Buna göre hat, Türkiye’den çıktıktan sonra Yunanistan yerine Bulgaristan’a giriş yapacak.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sonrasında da Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avrupa’nın kalbi Avusturya’ya ulaşacak.

BULGARİSTAN’LA TEMASLAR

Ankara’da enerji koridorlarında da konuşulan bu konunun, en üst düzeyde Bulgaristan yönetimi ile de paylaşıldığı kaydedildi. Bulgaristan’ın da hazırlıklara başladığı belirtildi.

Kaynaklar, Rusya’nın her yıl özellikle kış mevsimlerinde uluslararası boru hattına müdahale ederek “gaz aşırması” nedeniyle Ukrayna’yı by-pass etmek için Türk Akımı’nın inşa edildiğini belirterek “Türkiye, Rusya’dan halen Batı Hattı olarak adlandırılan Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan güzergâhından gaz alıyor. Türk Akımı ile Ukrayna bypass edilecek. Türk Akımı’nda Bulgaristan hattının tercih edilmesiyle mevcut boru hattı tersine işleyecektir. Mevcut Bulgaristan, Romanya hattına Macaristan ve sonra Avusturya eklenecektir.” dedi.

Kaynaklar, bu yönde atılacak bir adımın, karaya yapılacak boru hattının milyonlarca dolarlık yatırım maliyetini de ortadan kaldıracağına işaret etti.



Hattın maliyeti 6 milyar dolar, gaz kapasitesi 31.5 milyar metreküp

AVRUPA’YA 15.7 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINACAK

Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin deniz bölümü (Karadeniz’ın tabanına) inşaatı hızla ilerliyor. Boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 600 kilometre dolaylarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynaklar, Türkiye sınırları içinde inşa edilecek hatla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Hatla birlikte Türkiye üzerinden Avrupa’ya yıllık 15 milyar 750 milyon metreküp gaz taşınacak.” diye konuştu.

UKRAYNA GERGİNLİĞİ GÜNDEME GETİRDİ

Detayları 2014 yılında ortaya çıkan Türk Akım projesi, Rusya’nın Ukrayna ile sorunlar yaşamasının ardından gündeme geldi. Rusya, Türk Akım ile doğalgazını Avrupa’ya alternatif bir yolla taşımayı planlıyor.