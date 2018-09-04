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Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

İdlib'de çıkacak olası bir savaş yüzünden büyük bir göç dalgası başlarsa sığınmacılar Suriye içerisinde Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere aktarılacak.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 13:58..
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Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

Suriye'de Esad rejimi son savaş için hazırlıkalrını yapıyor. Muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına girişen rejim, İdlib yakınlarındaki askeri yığınaklarını kuvvetlendiriyor.

Muhalif orduları ise tünel, hendek ve siperler kazarak olası saldırılara karşı savunma pozisyonu almaya çalışıyor.

TÜRKİYE SINIRINA DAYANDI

Savaş tedirginliği yaşayan Suriyeli siviller, kent merkezlerini çoktan boşalttı. otobüslerle tahliyeler gerçekleştirilen bölgede halk kırsala göç ederken, Suriyelilerin göçü Türkiye sınırına kadar dayandı.

Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

Türkiye'nin yerleştirdiği güvenlik duvarının Reyhanlı tarafının hemen arkasındaki Suriye'nin Atma bölgesine gelen mülteciler, olası bir saldırı durumunda Türkiye'ye sığınmak için bekliyor.

Tanklar Suriye sınırına gidiyor VİDEO

BÜYÜK GÖÇ OLURSA SIĞINMACILAR SURİYE İÇİNDE GÜVENLİ BÖLGELERE AKTARILACAK

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye de kendi önlemlerini alıyor. Son günlerde Suriye'ye çok sayıda askeri sevkiyat yapıldı. M 60 tanklar İdlib çevresine konuşlanarak beklemeye geçti. Savaş çıkarsa oluşacak göç dalgasının önüne geçilerek, sığınmacılar Suriye sınırları içerisindeki güvenli bölgelere aktarılacak.

Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

Türk askeri İdlib'de göç dalgasını engellemek için teyakkuzda

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