Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

Evliliğinizin yardıma ihtiyacı var mı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki ziyaretlerinin ardından sahur yapmak için helikopterle Başkale ilçesi Albayrak 3. Hudut Piyade Birliğine geldi.

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ÖSYM'den sınava geç kalma mağduriyetine önlem

Daha önce mağduriyetlere neden olduğu için 15 dakika kuralının kaldırılmasının ardından ÖSYM'den 'QR kod'lu önlem geldi.