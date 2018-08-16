taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.027
Euro
6.8445
Altın
1164.605
Borsa
90262.95

'Türk Lirası adil değerinin altında'

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü, Türk Lirası'nın 'adil değerinin altında' olduğunu bildirdi.

AA | 16.08.2018 - 02:24..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
'Türk Lirası adil değerinin altında'

IIF'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.

"KARARLI POLİTİKALARLA YÖNETİLEBİLİR"

Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.

"CARİ AÇIK AZALTILABİLİR"

Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

9
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

17
'Türk Lirası adil değerinin altında'

'Türk Lirası adil değerinin altında'

9
İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

11
Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

2
Batman’daki patlamayla ilgili 4 kişi gözaltında

Batman’daki patlamayla ilgili 4 kişi gözaltında

2
Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıkları artacak

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM