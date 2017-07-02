Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Son yıllarda ocak-haziran dönemlerini 10-11,8 milyar dolar aralığında dış satımla kapatan sektör, 24,7 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'in ilk yarısındaki 13,6 milyar doları geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2016 ocak-haziran döneminde 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 18,8 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk yarısını da açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 10,7'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,4 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 7,6 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 174 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

HAZİRAN AYINDA YÜZDE 16,4 ARTIŞ

Geçen yılın haziran ayında ise 2 milyar 147 milyon 765 bin dolar olan ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı döneminde ihracatını yüzde 16,4'lük artışla 2 milyar 500 milyon 46 bin dolara çıkardı.

Sektör ihracatında, ocak ayındaki yüzde 36,8'lik artış ise ağustos 2011'den bu yana (66 ay) aylık bazda, en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Şubatta, dış satımını yüzde 12,5 artıran otomotiv, mart ayında ise yüzde 32,5'lik artışla 2 milyar 712 milyon 809 bin dolar dış satıma imza attı ve böylece aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Sektör, nisanda yüzde 12,4, mayısta da yüzde 28,4 ihracat artışı kaydetti.

Son yıllarda ocak-haziran dönemlerini 10-11,8 milyar dolar aralığında dış satımla tamamlayan sektör, 24,7 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'in ilk yarısında ulaştığı 13,6 milyar doları da geride bırakarak yakaladığı 14,3 milyar dolar ile bu yılın ilk yarısında rekora imza attı.

İHRACATTA İLK 10 ÜLKEDEN 9'U YİNE AB'DEN

Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'u yine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden oluştu.

Ocak-haziran döneminde yüzde 12,52'lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya liderliğini korudu.

Almanya'yı yüzde 28,47'lik artış ve 1 milyar 676 milyon 900 bin dolar ile İtalya, yüzde 19,33'lük artış ve 1 milyar 469 milyon 803 bin dolar ile İngiltere, yüzde 26,50'lik artış ve 1 milyar 488 milyon 150 bin dolar ile Fransa, yüzde 26,30'luk artış ve 827 milyon 624 bin dolar ile İspanya izledi.

ABD, Belçika, Polonya, Slovenya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yerini aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke şöyle: