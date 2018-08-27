Türk savunma sanayii Çin basınında

ABD, Türkiye'yi ekonomik açıdan kıskaca almaya çalışsa da Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde verdiği ekonomik performans göz dolduruyor. Satışlardaki ivmenin artışı ve başarılı ürünlerin her geçen gün piyasada popülarite oluşturması Çin basınının da gündemine geldi.

Dünyanın en büyük askeri güçlerinden Çin'de Türkiye'nin savunma sanayinin ABD'nin oluşturduğu suni ekonomik kıskaca pozitif yönde etki edeceği belirtildi.

"EKONOMİYİ SAVUNMA KURTARACAK"

Feng Huang TV'de yayınlanan bir haberde Türk savunma sanayinin mali olarak ekonomiye sağladığı katkıdan bahsedildi. Ülkenin savunma sanayisinin ihracatı, uluslararası pazarda oldukça popüler, belki de Türkiye’nin krizden çıkması için içeriden bir canlandırıcı dedi.

Özellikle Türkiye Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), son ürettiği MKE 105 mm havadan taşınabilir obüsün gücüne dikkat çekildi. Hafif profilli bir yapısı ve ateş kontrol sisteminin toplam ağırlığının hafifliği açısından uluslararası pazarda önemli bir ürün olacağı belirtildi.