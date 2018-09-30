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Türk sinemasına milyonlarca liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sinemasına 14 yılda sağlanan maddi destek miktarı 430 milyon liraya ulaştı. Sektöre sadece 2017'de 55,7 milyon lira kaynak aktarımında bulunuldu.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 15:12..
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Türk sinemasına milyonlarca liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sinemasına 14 yılda sağlanan maddi destek 430 milyon liraya ulaşırken, sektöre sadece 2017'de 55,7 milyon lira kaynak aktarımında bulunuldu.

Bakanlıkça sağlanan ve Türkiye'de sinema sektörünün tek fon kaynağı olan sinema destekleri, Türk sinemasının son yıllardaki hızlı gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türk sinemasına 2004-2018 yıllarında aktarılan toplam destek miktarı 430 milyon liraya ulaştı. Sadece 2017'de verilen destek ise 55,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türk sinemasına milyonlarca liralık destek

YENİ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Sinema desteklerine ilişkin yeni bir duyuruya çıkan Bakanlık, "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen", "Yapım Sonrası", "Senaryo ve Diyalog Yazım", "Araştırma-Geliştirme", "Animasyon Film Yapım", "Belgesel Film Yapım" ve "Kısa Film Yapım" türlerinde destek almak isteyenlerin başvurularını 5 Kasım'a kadar kabul edecek.

Başvurular, bürokrasiyi azaltmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla geçen yılın temmuz ayında başlatılan uygulama kapsamında, "e-Devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, "http://www.sinema.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Sağlanan milyonlarca liralık destekle sinema sektörüne "can suyu" olan fona, bu dönemde de rekor başvurunun yapılması bekleniyor.

Türk sinemasına milyonlarca liralık destek

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