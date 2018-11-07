Türk sinemasının ustası Erol Taş yad edilecek

Erzurum'da 28 Şubat 1926'da dünyaya gelen Erol Taş, ilkokulu bitirdikten sonra boks sporuna ve sinemaya ilgi duydu. Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Erol Taş, ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli işlerde çalıştı.

BOKS BAŞARISI

Boksta 1947 senesinde İstanbul ve Türkiye ikinciliğini de kazanan Taş, askerden sonra Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı.

SİNEMAYA ADIM ATTI

Bu yıllarda sinemayla tanışan ve filmlerde figüranlık ve küçük rollerle görülmeye başlayan Erol Taş, ilk olarak 1957 yılında Mümtaz Alpaslan'ın çektiği Acı Günler filminde oynadı.

Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı 1958 yapımı "Dokuz Dağın Efesi"nde bir çobanı canlandıran Taş, Dikenli Yollar, Peçeli Efe, Şoför Nebahat, Köyde Bir Kız Sevdim, Dişi Kurt ve Gecelerin Ötesi filmlerinde çeşitli karakterleri canlandırdı.

HER ROLE UYAN AKTÖR

Erol Taş, 1968 yılında Maskeli Beşler ve Maskeli Beşler'in Dönüşü filmlerinde Meksikalı general Ramon rolünü, Kızıl Maske'de müze müdürünü, 1968 yapımı Hakanların Savaşı'nda Kubilay Han ve 1973 yapımı Küçük Kovboy'da çiftlik kahyasını oynadı.

HAFIZALARDA YER ALDI

Ömer Lütfi Akad tarafından 1966 yılında çekilen, Güneydoğuda bir sınır kasabasında yaşanan olayları konu alan Hudutların Kanunu filminde Ali Cello karakterini oynayan Taş, Dertli Pınar, Gecelerin Ötesi, Duvarların Ötesi, Sürgün gibi filmlerde oynadığı rollerle hafızalarda yer buldu.

KÖTÜ ROLLERİN KAHRAMANI

Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle kötü adam rolleriyle tanınan Taş'ın Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı 1967'de çekilen Ana filmi ile Süleyman Çavuş adlı iyi kalpli bir askeri oynadığı 1992 yapımı Sürgün filmi iyi adam rolünü oynadığı nadir yapımlardır.

SİNEMANIN TAŞ KALPLİ OYUNCUSU

Filmlerin ''taş kalpli'' oyuncusu Erol Taş, gerçek hayatta eşini erken kaybettiği için üç küçük çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kalan iyi yürekli bir adam olarak biliniyordu.

Yüzlerce filmde farklı rollerde oyunculuk yapan Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu Samatya SSK Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



